MotoGP, Valentino Rossi: “A Le Mans il meteo potrebbe essere decisivo, speriamo che sia almeno costante…”

Valentino Rossi si presenta ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio di Francia 2020 della MotoGP con uno stato d’animo particolare. Da un lato, nonostante siano passate ormai due settimane, brucia ancora in maniera pesante la caduta del Montmelò che, di fatto, ha estromesso ufficialmente il nativo di Tavullia dalla lotta per il titolo e, contemporaneamente, gli ha negato il secondo podio della stagione. Dall’altro lato il nove volte campione del mondo prova comunque a caricarsi in vista della tre-giorni sul tracciato della Sarthe, un tracciato dove, solitamente, la Yamaha si comporta sempre nel migliore dei modi.

Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per ripartire di slancio verso il finale di campionato nella top class? “Senza dubbio il risultato finale nel Gran Premio di Catalogna è stato un vero peccato – conferma alla Gazzetta dello Sport – ma la cosa positiva è che siamo sempre abbastanza veloci per lottare per il podio e penso che potremo provare qualcosa anche durante il fine settimana”.

Il weekend francese potrebbe essere pesantemente caratterizzato dal meteo. Solitamente questa gara si corre in piena primavera, mentre il mese di ottobre potrebbe riservare temperature basse e rischio pioggia in ognuna delle tre giornate di azione. “Le Mans è una pista che mi piace, di solito lì siamo competitivi: l’obiettivo è di continuare il lavoro fatto in Catalogna e lottare di nuovo davanti e combattere per il podio. Speriamo che il tempo, se non buono, sia almeno costante, così da poter essere completamente preparati per la gara”.

Passando al suo vicino di box, anche Maverick Vinales, dopo la brutta prova della gara di casa, vuole voltare pagina: “Vogliamo andare avanti, concentrarci sul lavoro da svolgere e pensare a far bene su una pista dove ho ottenuto dei buoni risultati in passato e la nostra moto va bene. Come sempre a Le Mans il meteo può essere un fattore decisivo per il weekend, soprattutto ora che ci corriamo molto più tardi del solito nel corso dell’anno”.

Foto: Lapresse