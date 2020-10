F1, Jackie Stewart: “Hamilton non è il migliore di sempre! Fangio e Clark superiori, troppo facile con la Mercedes…”

Lewis Hamilton prosegue nel suo cammino verso il settimo titolo della sua carriera e, contestualmente, verso la leggenda. Il pilota inglese, infatti, sta per raggiungere due record che, fino a qualche anno fa, apparivano irraggiungibili, ovvero il numero di campionati vinti da Michael Schumacher e le vittorie (91) sempre del Kaiser tedesco. Due traguardi che iscrivono di diritto un pilota nel Gotha della Formula Uno e che il portacolori della Mercedes, anche grazie ad una vettura stellare, è pronto ad andare a riscrivere uno per uno.

Si sono versati fiumi di inchiostro su questo argomento, su chi sia più grande tra l’ex ferrarista ed il nativo di Stevenage. Paragoni inevitabili che, tuttavia, sono impossibili da decretare con certezza. In questa lunga diatriba si è inserito un altro dei “colossi” della massima categoria del motorsport, ovvero Sir Jackie Stewart. Il tre volte vincitore del Mondiale di Formula Uno (1969, 1971, 1973) con 27 Gran Premi in bacheca e 17 pole position, ha voluto dire la sua se, cioè, Lewis Hamilton possa essere definito il più grande di tutti. Lo ha fatto in maniera diretta, come suo solito.

Loading...

Loading...

“Iniziamo con il dire che quando si paragonano ere differenti bisogna tenere conto che ora in Formula Uno si corre molto più che una volta, ormai le stagioni comprendono fino a 22 gare, non 8-9 come una volta – le sue parole riportate da Marca – Ad ogni modo non penso che l’inglese sia il migliore, anzi. Davanti a tutti continuo a mettere Juan Manuel Fangio, quindi al secondo posto Jim Clark davanti ad Ayrton Senna”.

“Non solo – prosegue – bisogna anche tenere conto che oltre al fatto che le gare sono numericamente molto superiori, la Mercedes sta dando una mano importante al raggiungimento dei suoi record. Si tratta di una vettura che sta dominando in lungo ed in largo questa era e questo aspetto fa tutta la differenza del mondo. Lewis è un ottimo pilota, non c’è dubbio, non sbaglia mai, non sto certo mettendo in dubbio le sue qualità, ma non posso paragonarlo con leggende simili. Sicuramente è stato bravo a decidere di cambiare scuderia al momento giusto, tanto di cappello, raramente ho visto una decisione migliore in F1, ma onestamente la macchina ed il motore sono così superiori che è quasi ingiusto per tutti gli avversari”.

Una Mercedes che sta cannibalizzando ogni campionato da ormai sette anni, come conferma Jackie Stewart: “Bisogna solamente togliersi il cappello di fronte a quello che hanno fatto, e stanno facendo in Mercedes. Toto Wolff e Niki Lauda sono stati una grande squadra, hanno scelto i migliori ingegneri e hanno messo soldi che la maggior parte delle altre squadre non potevano nemmeno sognare. Di solito un pilota si vede quando la macchina non è delle migliori, per quello non è facile analizzare Lewis. Penso che non sia grande come Fangio, per me non è il migliore di sempre”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI