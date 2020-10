F1 e MotoGP oggi: orari qualifiche, tv, streaming, programma DAZN, Sky e TV8

Sabato 24 ottobre intenso per tutti gli appassionati di motori: oggi si disputano le qualifiche del GP di Portogallo per la F1 e le qualifiche del GP del Teruel per la MotoGP. Tutti gli amanti del motorsport dovranno destreggiarsi in un bel ping-pong tra Portimao e Aragon per non perdersi davvero nulla e seguire con la massima attenzione la lotta per la pole position. Si definiscono le griglie di partenza per le gare di domani, ci sarà sicuramente da divertirsi perché si preannunciano delle belle lotte e ne vedremo delle belle.

Le qualifiche della MotoGP incominceranno alle 14.50 e si concluderanno attorno alle ore 15.30, il time attack della F1 inizia alle ore 15.00 per concludersi verso le ore 16.00. Entrambi gli eventi potranno essere seguiti in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Le qualifiche della MotoGP sono visibili anche in diretta streaming su DAZN. Di seguito il calendario completo, il programma e gli orari delle qualifiche di MotoGP e F1 previste per sabato 24 ottobre.

QUALIFICHE F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 24 OTTOBRE:

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

12.00-13.00 F1, prove libere 3

13.15-13.30 Moto3, qualifiche 1

13.40-13.55 Moto3, qualifiche 2

14.10-14.40 MotoGP, prove libere 4

14.50-15.05 MotoGP, qualifiche 1

15.00-16.00 F1, qualifiche

15.15-15.30 MotoGP, qualifiche 2

15.50-16.05 Moto2, qualifiche 1

16.15-16.30 Moto2, qualifiche 2

QUALIFICHE F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

MOTOGP:

PROVE LIBERE 3-4:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle prove libere di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle prove libere della MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle prove libere di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle prove libere di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle prove libere di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

QUALIFICHE:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del ddt, canale 121 del satellite)

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV delle qualifiche di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle qualifiche di tutte le classi.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle qualifiche della MotoGP alle ore 16.50, 19.30, 23.00 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle qualifiche di tutte le classi.

F1:

PROVE LIBERE 3:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Non è prevista programmazione su TV8.

QUALIFICHE:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 19.00

Repliche su Sky Sport F1 (canale 207) alle ore 19.00, 20.50, 22.20, 00.05 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse