F1, Charles Leclerc: “Una buona giornata, ma aspettiamo. Pista scivolosa ma fantastica”

Il monegasco Charles Leclerc ha concluso al quarto posto questa giornata di prove libere del GP di Portogallo, sull’inedita per il Circus pista di Portimao (per la prima volta teatro dell’appuntamento iridato). La Ferrari del nativo del Principato si è ben comportata, specialmente con le gomme dure provate nella FP1 con le quali la Rossa ha fatto vedere un buon potenziale. Scuderia di Maranello che per l’occasione, oltre ad aver introdotto un nuovo diffusore, ha effettuato dei test con il nuovo fondo in ottica 2021, tenuto conto dei regolamenti dell’anno venturo volti a salvaguardare le gomme, che saranno le stesse dal 2019.

“E’ stata una giornata buona per noi, non abbiamo girato molto con alto carico di carburante, ma in assetto da qualifiche la SF1000 mi ha dato buone sensazioni. Una pista complicata per via del livello di grip ma molto stimolante. Fantastico guidare qui, per via delle difficoltà nell’impostare le curve che spesso non hanno grandi punti di riferimento. Sarà una sfida per noi domani e in gara“, le parole di Charles nell’intervista concessa a Sky Sport.

Foto: LaPresse