F1, Carlos Sainz: “È scappata un’occasione per lottare per il podio, non mi sentivo a mio agio con la macchina”

Carlos Sainz ha chiuso in quinta posizione il Gran Premio dell’Eifel 2020, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1, tuttavia resta molto amaro in bocca per lo spagnolo della McLaren alla luce dell’andamento della gara. Al Nurburgring si sono susseguiti diversi colpi di scena che potevano consentire al team di Woking di ambire addirittura al podio, ma il nativo di Madrid non è riuscito ad avere la meglio sulla Renault di Daniel Ricciardo (3°) e sulla Racing Point di Sergio Perez (4°). Con il risultato odierno, Sainz resta in 11ma posizione nel Mondiale piloti a -27 dalla quarta piazza di Ricciardo.

“Non sono del tutto contento, questo quinto posto non mi dice molto quando vedi Ricciardo e Perez davanti – sono le dichiarazioni dello spagnolo a fine gara riportate da Marca – È scappata un’occasione per lottare per il podio, forse non con questa macchina, ma con quella di due gare fa, quindi abbiamo 60 giri di dati da analizzare per approfondire questo pacchetto che non ci dà proprio le sensazioni o i miglioramenti che ci aspettavamo. Questo pacchetto mi dava molto sottosterzo, se ne andava di anteriore e ha aumentato il graining che stava già incidendo sulle gomme, è stata una gara complicata”.

“La gara è iniziata per me con il problema di Ocon, che mi ha permesso di prendere più aria fresca e allungare la vita delle gomme recuperando tempo – prosegue il futuro pilota Ferrari dal 2021 – In generale però ho sofferto per tutta la gara, non mi sentivo a mio agio, è stata una giornata lunga. Non sono stato costante con la macchina e sono finito fuori posizione, anche se con 10 punti in più molto importanti. Si avvicinano a noi in campionato, non siamo andati forte e dobbiamo lavorare sodo perché dobbiamo rimontare”.

Foto: Lapresse