Europei U21 2021, l’Italia si gioca la qualificazione con l’Irlanda…ma dovrà farlo con l’Under20

Paolo Nicolato è al primo vero importante snodo della sua carriera da selezionatore della Nazionale Under 21… ma non potrà affrontarlo in prima persona. Quest’oggi la situazione Covid-19 tra gli azzurrini è peggiorata ulteriormente, con l’emersione della positività di altri tre membri della rosa: trattasi del difensore centrale dello Spezia, Riccardo Marchizza, del terzino del Pescara, Raoul Bellanova e del portiere della Virtus Entella, Alessandro Russo, che si aggiungono a Matteo Gabbia (centrale del Milan) e Alessandro Plizzari (portiere della Reggina), oltre ad un membro dello staff, scoperti in Islanda.

La FIGC ha dunque diramato un comunicato con cui ha annunciato che la sfida di domani 13 ottobre tra Italia e Irlanda Under 21, valida per le qualificazioni alla prima fase degli Europei 2021 in Ungheria e Slovenia, con fischio d’inizio alle 17.00 allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, verrà disputata dalla selezione Under 20 di Alberto Bollini; la federazione ha richiesto alla UEFA di poter aggiungere alla lista anche Sandro Tonali, Samuele Ricci, Patrick Cutrone e Riccardo Sottil, presenti nel ritiro di Tirrenia ma che hanno contratto il virus negli scorsi mesi.

Si complica alquanto il compito della selezione Under 21, che arrivava all’impegno con l’unico intento di vincere. Gli azzurrini sono al secondo posto del Girone 1 di qualificazione, con 13 punti conquistati in sei partite, frutto di 4 vittorie, un pareggio e un rovinoso ko a settembre contro la Svezia. Avanti a loro proprio l’Irlanda, a 16 punti ma con una partita in più. Il selezionatore Jim Crawford ha tra le mani una squadra dotata di alcune individualità davvero interessanti, tra cui spiccano il portierino di proprietà del Manchester City, Gavin Bazunu, il roccioso difensore centrale Nathan Collins dello Stoke City, il promettente centrocampista Jason Knight del Derby County e il giovane attaccante Troy Parrott, in prestito al Milwall dopo aver segnato tantissimo nelle giovanili del Tottenham; su di loro, classe 2001 e 2002, si basano le speranze irlandesi di qualificarsi per la prima volta nella loro storia agli Europei di categoria.

L’Italia avrebbe dunque una chance per indirizzare il discorso qualificazione estremamente a proprio favore: con un successo domani pomeriggio raggiungerebbe a 16 punti in classifica gli avversari, ma con una partita in meno giocata e gli scontri diretti a favore (l’andata a Dublino si concluse 0-0). Il calendario sorriderebbe poi alla squadra di Nicolato, che avrebbe in programma due match abbordabili in Lussemburgo ed Islanda, quindi la sfida casalinga con la Svezia; con tre vittorie in questi quattro match gli azzurrini blinderebbero dunque il primo posto e potrebbero prenotare un posto sull’aereo che porta in Ungheria e Slovenia a fine marzo, senza dover rischiare la ‘lotteria’ del secondo posto.

Ma, come detto, a giocarsi questa partita da dentro o fuori sarà l’Under 20, che ha dalla sua parte molti giocatori di talento soprattutto in fase offensiva tra i quali Emanuel Vignato, Eddie Salcedo e Sebastiano Esposito. Per i ragazzi di Bollini si tratta di una grossa chance per proporsi come già pronti alla scena dell’Under 21 e poter rivaleggiare con i propri ‘fratelli’ più grandi, dimostrando così che il nostro movimento è assai florido.

Foto: Lapresse