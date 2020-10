Europa League oggi, calendario 29 ottobre: orari, tv, streaming, guida Sky e TV8

Prosegue senza sosta l’Europa League di calcio 2020, che propone questa sera ben 24 partite, iniziando dalle ore 18.55, quando il Milan di Zlatan Ibrahimovic scenderà in campo contro lo Sparta Praga, in diretta televisiva su Sky Sport Uno, ed in streaming su Sky Go e Now Tv, contemporaneamente ad Antwerp-Tottenham su Sky Sport 253, Lille-Celtic su Sky Sport 254 e AEK-Leicester su Sky Sport 255.

Tanti i piatti forti anche alle ore 21, tra cui la trasferta del Napoli in casa della Real Sociedad, trasmessa da Sky Sport Uno, ma anche in chiaro, sul canale Tv8, mentre Sky Sport 253 trasmetterà Roma-CSKA Sofia, con Sky Sport 254 che avrà l’esclusiva su Arsenal-Dundalk. Chiude il quadro Slavia Praga-Bayer Leverkusen, questa volta su Sky Sport 255.

Il programma e dove vedere le partite in tv e streaming:

Europa League calcio 2020

Giovedì 29 ottobre 2020

Ore 18.55

Milan-Sparta Praga Sky Sport Uno, Sky Go, Now Tv

Antwerp-Tottenham Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv

Lille-Celtic Sky Sport 254, Sky Go, Now Tv

AEK-Leicester Sky Sport 255, Sky Go, Now Tv

CSKA Mosca-Din. Zagabria

Feyenoord-Wolfsberger AC

Gent-Hoffenheim

LASK-Ludogorets

Qarabag-Villarreal

Sivasspor-M. Tel Aviv

Stella Rossa-Liberec

Zorya-Braga

Ore 21

Real Sociedad-Napoli Tv8, Sky Sport Uno, Sky Go, Now Tv

Roma-CSKA Sofia Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv

Arsenal-Dundalk Sky Sport 254, Sky Go, Now Tv

Slavia Praga-Bayer Leverkusen Sky Sport 255, Sky Go, Now Tv

AZ Alkmaar-Rijeka

Benfica-St. Liege

CFR Cluj-Young Boys

Granada-PAOK

Molde-Rapid Vienna

Nizza-H. Beer Sheva

Omonia-PSV

Rangers-Lech

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: LaPresse