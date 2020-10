DIRETTA Sorteggi Champions League: orario, tv, streaming, possibili avversarie Juventus, Lazio, Atalanta e Inter

Sono state definite le 32 squadre partecipanti alla prossima edizione della Champions League di calcio. In casa Italia la Juventus è in prima fascia, mentre Lazio, Inter ed Atalanta saranno in terza. L’elenco completo delle partecipanti è stato però completato soltanto ieri sera, al termine dei preliminari.

La Juventus pescherà un’avversaria dalla seconda, una dalla terza (ad eccezione delle tre italiane), ed una dalla quarta fascia, mentre Lazio, Inter ed Atalanta pescheranno un’avversaria dalla prima (ad eccezione della Juventus), una dalla seconda, ed una dalla quarta fascia.

Il sorteggio si terrà oggi, giovedì 1 ottobre, alle ore 17.00 negli RTS Studios di Ginevra, in Svizzera: diretta tv su Sky Sport e diretta streaming su Sky Go e Now TV, nonché sul sito uefa.com. Le quattro italiane scopriranno così le loro avversarie.

FASCE GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco

Siviglia

Real Madrid

Liverpool

Juventus

Paris Saint Germain

Zenit San Pietroburgo

Porto

SECONDA FASCIA

Barcellona

Atlético Madrid

Manchester City

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund

Chelsea

Ajax

TERZA FASCIA

Dynamo Kiev

Salisburgo

Lipsia

Inter

Olympiacos

Lazio

Krasnodar

Atalanta

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca

Marsiglia

Club Brugge

Borussia Mönchengladbach

İstanbul Başakşehir

Midtjylland

Rennes

Ferencváros

POSSIBILI AVVERSARIE JUVENTUS CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

SECONDA FASCIA

Barcellona *****

Atlético Madrid *****

Manchester City *****

Manchester United ****

Shakhtar Donetsk **

Borussia Dortmund ***

Chelsea ****

Ajax ***

TERZA FASCIA

Dynamo Kiev**

Salisburgo**

Lipsia***

Olympiacos**

Krasnodar*

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca **

Marsiglia **

Club Brugge **

Borussia Mönchengladbach **

İstanbul Başakşehir *

Midtjylland *

Rennes *

Ferencváros *

POSSIBILI AVVERSARIE INTER CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco *****

Siviglia ****

Real Madrid *****

Liverpool *****

Paris Saint Germain *****

Zenit San Pietroburgo **

Porto ***

SECONDA FASCIA

Barcellona *****

Atlético Madrid *****

Manchester City *****

Manchester United ****

Shakhtar Donetsk **

Borussia Dortmund ***

Chelsea ****

Ajax ***

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca **

Marsiglia **

Club Brugge **

Borussia Mönchengladbach **

İstanbul Başakşehir *

Midtjylland *

Rennes *

Ferencváros *

POSSIBILI AVVERSARIE ATALANTA CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco *****

Siviglia ****

Real Madrid *****

Liverpool *****

Paris Saint Germain *****

Zenit San Pietroburgo **

Porto ***

SECONDA FASCIA

Barcellona *****

Atlético Madrid *****

Manchester City *****

Manchester United ****

Shakhtar Donetsk **

Borussia Dortmund ***

Chelsea ****

Ajax ***

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca **

Marsiglia **

Club Brugge **

Borussia Mönchengladbach **

İstanbul Başakşehir *

Midtjylland *

Rennes *

Ferencváros *

POSSIBILI AVVERSARIE LAZIO CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

PRIMA FASCIA

Bayern Monaco *****

Siviglia ****

Real Madrid *****

Liverpool *****

Paris Saint Germain *****

Zenit San Pietroburgo **

Porto ***

SECONDA FASCIA

Barcellona *****

Atlético Madrid *****

Manchester City *****

Manchester United ****

Shakhtar Donetsk **

Borussia Dortmund ***

Chelsea ****

Ajax ***

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca **

Marsiglia **

Club Brugge **

Borussia Mönchengladbach **

İstanbul Başakşehir *

Midtjylland *

Rennes *

Ferencváros *

