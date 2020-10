Dinamo Sassari-Fortitudo Bologna oggi, Serie A basket: orario, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 18 ottobre, al “PalaSerradimigni” andrà in scena il match tra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna, valido per la quarta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La squadra di Gianmarco Pozzecco andrà a caccia della prima vittoria casalinga di questa stagione: all’esordio in Sardegna, infatti, la Dinamo è stata sconfitta in volata da Trieste, mentre lontano dalle mura amiche sono arrivate due affermazioni (in ordine cronologico, contro Pesaro e Virtus Roma). La Fortitudo, invece, dopo una falsa partenza contrassegnata da due ko consecutivi contro Virtus Roma e Varese, ha trovato riscatto nel match interno contro Trento e arriva sull’isola con la voglia di dare seguito al successo di sabato scorso.

Il match tra Dinamo Sassari e Fortitudo Bologna inizierà alle ore 12.00. La partita non godrà di alcuna copertura televisiva ma sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

DINAMO SASSARI-FORTITUDO BOLOGNA OGGI: ORARIO E STREAMING

Domenica 18 ottobre

Ore 12.00: Banco di Sardegna Sassari – Fortitudo Lavoropiù Bologna

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

