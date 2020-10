Classifica Mondiale MotoGP: Mir allunga in testa, +14 su Quartararo. Morbidelli a -25, Dovizioso a -28

Joan Mir ha allungato in testa alla classifica del Mondiale MotoGP 2020 al termine del GP del Teruel, andato in scena oggi sul circuito di Aragon. Lo spagnolo ha conquistato un prezioso terzo posto e ha si trova al comando con 137 punti. Il centauro della Suzuki può fare affidamento su un vantaggio di 14 punti sul francese Fabio Quartararo e di 19 punti sul connazionale Maverick Vinales (i due alfieri della Yamaha si sono dovuti accontentare di settimo e ottavo posto in terra iberica). Franco Morbidelli, meraviglioso vincitore ad Aragon, è risalito in quarta posizione a 25 lunghezze di ritardo da Joan Mir. Andrea Dovizioso è scivolato in quinta piazza a -28. Di seguito la classifica generale del Mondiale MotoGP 2020 aggiornata dopo il GP del Teruel.

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE MOTOGP 2020 (dopo GP Teruel):

1. Joan Mir (Suzuki) 137

2. Fabio Quartararo (Yamaha) 123

3. Maverick Vinales (Yamaha) 118

4. Franco Morbidelli (Yamaha) 112

5. Andrea Dovizioso (Ducati) 109

6. Alex Rins (Suzuki) 105

7. Takaaki Nakagami (Honda) 92

8. Pol Espargarò (KTM) 90

9. Miguel Oliveira (KTM) 79

10. Jack Miller (Ducati) 77

11. Danilo Petrucci (Ducait) 71

12. Brad Binder (KTM) 67

13. Alex Marquez (Honda) 67

14. Valentino Rossi (Yamaha) 53

15. Johan Zarco (Ducati) 53

16. Francesco Bagnaia (Ducati) 42

17. Aleix Espargarò (Aprilia) 27

18. Iker Lecuona (KTM) 27

19. Cal Crutchlow (Honda) 26

Foto: Lapresse