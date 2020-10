Classifica Giro d’Italia 2020. Tao Geoghegan Hart vince la Corsa Rosa! Hindley si arrende a crono. Vincenzo Nibali 7°

Tao Geoghegan Hart ha vinto il Giro d’Italia 2020. Il britannico ha avuto la meglio nell’avvincente duello conclusivo contro l’australiano Jai Hindley: i due corridori, accreditati dello stesso tempo in classifica generale alla vigilia della cronometro conclusiva di Milano, si sono fronteggiati a viso aperto lungo i 15,7 km totalmente pianeggianti che conducevano in Piazza Duomo. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha indossato la maglia rosa proprio all’ultima tappa, dopo non averla mai vestita nel corso di queste tre settimane: la vedrà sulle sue spalle direttamente sul gradino più alto del podio, alzando al cielo il Trofeo Senza Fine.

Tao Geoghegan Hart si è imposto con 39 secondi di vantaggio su Jai Hindley, il quale si è visto sfilare la maglia rosa proprio all’ultimo. Il ragazzo del Team Sunweb non è riuscito a fronteggiare l’avversario nella prova contro il tempo e si è dovuto accontentare del secondo posto, un risultato comunque eccezionale considerando che fino a un mese fa non lo considerava davvero nessuno. A completare il podio è l’olandese Wilco Kelderman (Team Sunweb), capace di indossare la maglia rosa alla vigilia del weekend conclusivo, ma poi crollato sulla triplice scalata del Sestriere.

Loading...

Loading...

Il portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) ha recuperato una posizione in questa cronometro e ha concluso al quarto posto, dopo aver indossato la maglia rosa per quindici giorni. Quinto lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), sesto il danese Jakob Fuglsang (Astana), settimo il nostro Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) che è il migliore italiano in classifica generale: per la prima volta nella storia del Giro d’Italia non c’è nemmeno un ciclista nostrano tra i primi cinque. Nono posto per Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), undicesimo per Domenico Pozzovivo (NTT). La cronometro finale è stata vinta da Filippo Ganna, Campione del Mondo di specialità al quarto sigillo in questa Rosa.

Di seguito la classifica generale finale del Giro d’Italia 2020, dopo la ventunesima e ultima tappa (la cronometro individuale di 15,7 km giunta in Piazza Duomo a Milano). Si è conclusa la Corsa Rosa dopo tre settimane vibranti caratterizzate da maltempo, scioperi, positività ai tamponi, ritiri: contro tutto e tutti la kermesse è giunta al termine.

CLASSIFICA GENERALE FINALE GIRO D’ITALIA 2020 (dopo la ventunesima e ultima tappa):

1 GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 85:40:21

2 HINDLEY Jai Team Sunweb 0:39

3 KELDERMAN Wilco Team Sunweb 1:29

4 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 2:57

5 BILBAO Pello Bahrain – McLaren 3:09

6 FUGLSANG Jakob Astana Pro Team 7:02

7 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 8:15

8 KONRAD Patrick BORA – hansgrohe 8:42

9 MASNADA Fausto Deceuninck – Quick Step 9:57

10 PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren 11:05

11 POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling 11:52

12 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 20:31

13 SAMITIER Sergio Movistar Team 35:29

14 KNOX James Deceuninck – Quick Step 37:41

15 MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates 38:10

16 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale 45:04

17 WARBASSE Larry AG2R La Mondiale 53:25

18 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 57:36

19 PEDRERO Antonio Movistar Team 59:36

20 O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling 1:02:57

21 OOMEN Sam Team Sunweb 1:03:46

22 ZAKARIN Ilnur CCC Team 1:06:11

23 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe 1:13:49

24 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 1:16:15

25 FELLINE Fabio Astana Pro Team 1:25:14

26 TUSVELD Martijn Team Sunweb 1:25:34

27 VALTER Attila CCC Team 1:30:13

28 SERRY Pieter Deceuninck – Quick Step 1:30:54

29 HAMILTON Chris Team Sunweb 1:32:26

30 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step 1:34:49

31 MOSCA Jacopo Trek – Segafredo 1:48:45

32 KANGERT Tanel EF Pro Cycling 1:55:57

33 GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling 1:58:58

34 DE LA PARTE Víctor CCC Team 2:00:42

35 DENNIS Rohan INEOS Grenadiers 2:04:26

36 MEINTJES Louis NTT Pro Cycling 2:05:51

37 NIBALI Antonio Trek – Segafredo 2:05:56

38 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 2:06:59

39 BIDARD François AG2R La Mondiale 2:07:36

40 VILLELLA Davide Movistar Team 2:10:28

41 DE GENDT Thomas Lotto Soudal 2:14:51

42 HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal 2:20:58

43 DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates 2:23:09

44 HANSEN Jesper Cofidis, Solutions Crédits 2:27:05

45 RODRÍGUEZ Óscar Astana Pro Team 2:32:17

46 BATTAGLIN Enrico Bahrain – McLaren 2:32:44

47 ARMÉE Sander Lotto Soudal 2:32:48

48 NAVARRO Daniel Israel Start-Up Nation 2:37:43

49 BERNARD Julien Trek – Segafredo 2:38:53

50 VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale 2:39:38

51 TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè 2:42:25

52 CONCI Nicola Trek – Segafredo 2:43:56

53 GREGAARD Jonas Astana Pro Team 2:44:59

54 GHEBREIGZABHIER Amanuel NTT Pro Cycling 2:47:05

55 BOUCHARD Geoffrey AG2R La Mondiale 2:47:38

56 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 2:50:11

57 SEPÚLVEDA Eduardo Movistar Team 2:50:15

58 RUBIO Einer Augusto Movistar Team 2:51:20

59 NOVAK Domen Bahrain – McLaren 2:54:22

60 VANHOUCKE Harm Lotto Soudal 2:55:25

61 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 3:03:16

62 TRATNIK Jan Bahrain – McLaren 3:05:27

63 ROSSETTO Stéphane Cofidis, Solutions Crédits 3:08:54

64 ROSSKOPF Joey CCC Team 3:10:30

65 CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling 3:14:47

66 CATALDO Dario Movistar Team 3:21:44

67 POLJAŃSKI Paweł BORA – hansgrohe 3:22:39

68 MAŁECKI Kamil CCC Team 3:23:03

69 HAGA Chad Team Sunweb 3:23:06

70 PADUN Mark Bahrain – McLaren 3:25:54

71 PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec 3:28:32

72 BALLERINI Davide Deceuninck – Quick Step 3:30:50

73 HÄNNINEN Jaakko AG2R La Mondiale 3:35:23

74 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 3:38:15

75 CLARKE Simon EF Pro Cycling 3:41:04

76 SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling 3:41:58

77 FRANKINY Kilian Groupama – FDJ 3:45:21

78 CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec 3:49:05

79 CARRETERO Héctor Movistar Team 3:54:39

80 LE TURNIER Mathias Cofidis, Solutions Crédits 4:00:46

81 HOLMES Matthew Lotto Soudal 4:01:45

82 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 4:02:55

83 DENZ Nico Team Sunweb 4:03:03

84 WYSS Danilo NTT Pro Cycling 4:03:24

85 CHIRICO Luca Androni Giocattoli – Sidermec 4:03:58

86 ČERNÝ Josef CCC Team 4:04:57

87 CAPECCHI Eros Bahrain – McLaren 4:05:17

88 VAN EMPEL Etienne Vini Zabù – KTM 4:07:49

89 ARASHIRO Yukiya Bahrain – McLaren 4:10:07

90 BISOLTI Alessandro Androni Giocattoli – Sidermec 4:15:50

91 ROMANO Francesco Bardiani-CSF-Faizanè 4:18:52

92 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 4:21:56

93 ROTA Lorenzo Vini Zabù – KTM 4:22:59

94 BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe 4:23:22

95 CAMPENAERTS Victor NTT Pro Cycling 4:27:30

96 ZARDINI Edoardo Vini Zabù – KTM 4:30:02

97 BJERG Mikkel UAE-Team Emirates 4:31:02

98 OLDANI Stefano Lotto Soudal 4:33:10

99 RUMAC Josip Androni Giocattoli – Sidermec 4:34:38

100 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 4:45:29

101 CONTI Valerio UAE-Team Emirates 4:45:35

102 BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec 4:49:25

103 RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec 4:52:03

104 GRADEK Kamil CCC Team 4:56:07

105 WHELAN James EF Pro Cycling 4:57:54

106 TORRES Albert Movistar Team 4:59:30

107 BODNAR Maciej BORA – hansgrohe 5:04:10

108 FRAPPORTI Marco Vini Zabù – KTM 5:05:15

109 FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè 5:08:17

110 CONTRERAS Rodrigo Astana Pro Team 5:08:22

111 MORTON Lachlan EF Pro Cycling 5:09:44

112 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 5:10:26

113 SCOTSON Miles Groupama – FDJ 5:13:09

114 SUNDERLAND Dylan NTT Pro Cycling 5:13:54

115 CONSONNI Simone Cofidis, Solutions Crédits 5:16:07

116 GUGLIELMI Simon Groupama – FDJ 5:16:48

117 HANSEN Adam Lotto Soudal 5:17:02

118 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 5:19:10

119 HAAS Nathan Cofidis, Solutions Crédits 5:20:50

120 DOWSETT Alex Israel Start-Up Nation 5:23:04

121 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 5:26:45

122 KEISSE Iljo Deceuninck – Quick Step 5:32:08

123 ZABEL Rick Israel Start-Up Nation 5:32:22

124 KONOVALOVAS Ignatas Groupama – FDJ 5:36:34

125 LONARDI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 5:41:00

126 BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation 5:42:40

127 BEVILACQUA Simone Vini Zabù – KTM 5:45:25

128 GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ 5:46:03

129 MAZZUCCO Fabio Bardiani-CSF-Faizanè 5:48:10

130 MATHIS Marco Cofidis, Solutions Crédits 5:51:35

131 HODEG Álvaro José Deceuninck – Quick Step 5:53:47

132 SAGIV Guy Israel Start-Up Nation 6:12:07

133 DIBBEN Jonathan Lotto Soudal 6:13:59

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse