Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Iserbyt batte Aerts a Ruddervoorde

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) torna al successo, dopo quasi un mese di digiuno, nella seconda tappa del Superprestige 2020-2021 che si è tenuta oggi sul circuito di Ruddervoorde. Il Folletto fiammingo ha preceduto il suo acerrimo rivale Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) e il neerlandese Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions), il quale torna sul podio in una gara di una Challenge per la prima volta dal 16 novembre 2019.

La corsa è stata caratterizzata dall’ennesimo duello tra Iserbyt e Aerts. I due, quando mancano van der Poel e Van Aert, infatti, tendono a monopolizzare le varie manifestazioni. Al contrario di quanto visto nelle ultime uscite, però, su un tracciato tecnico come quello di Ruddervoorde, Toon non è riuscito a fare la differenza grazie al suo strapotere fisico.

Iserbyt, invece, data la sua abilità nel guidare il mezzo, è stato in grado di approfittare delle sbavature dell’avversario e lo ha staccato proprio in seguito a un brutto errore in curva di quest’ultimo. Dopo le prime due prove, ora i due si trovano appaiati in testa alla classifica del Superprestige, entrambi a quota 29 punti. Occupano la terza posizione, sempre a pari punti, il campione del Belgio e vincitore uscente della Challenge Laurens Sweek (Pauwels Sauzen-Bingoal) e van der Haar.

Foto: UCI Cyclocross