Ciclismo, Tom Dumoulin: “Se starò meglio di lui, Primoz Roglic potrebbe essere mio gregario alla Vuelta”

Al Tour de France è stata la squadra dominante, in lungo e in largo. La vittoria non è arrivata, con la beffa nell’ultima cronometro timbrata Tadej Pogacar. Alla Vuelta a España 2020 lo scenario potrebbe non cambiare, con la Jumbo-Visma che porterà nuovamente al via la formazione da battere. Tom Dumoulin e Primoz Roglic i capitani, con l’olandese che potrebbe addirittura essere il numero uno, sperando nell’aiuto del vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi.

A dichiararlo è stato proprio lui al programma neerlandese Avongsten Sport: “Se alla Vuelta starò meglio, Primoz correrà per me. Se lui starà meglio di me, allora accadrà come al Tour. Inoltre non voglio che lui corra per me se poi devo fare settimo o qualcosa del genere”.

Foto: Lapresse