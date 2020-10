Ciclismo, Tadej Pogacar termina la stagione in anticipo. UAE sul vincitore del Tour de France: “Ha bisogno di riposo”

Tadej Pogacar ha concluso in anticipo la sua stagione. Il fresco vincitore del Tour de France non sarà in gruppo nelle prossime settimane e dunque non lo vedremo al via del Giro delle Fiandre, in programma il prossimo 18 ottobre. A svelarlo è stata la sua UAE Emirates in un’intervista concessa alla testata belga Sporza: “Dopo alcune settimane impegnative, ora ha bisogno di un periodo di riposo. Tadej ha avuto un periodo impegnativo tra Tour, Mondiali e Classiche delle Ardenne, ora la sua stagione è finita“. Lo sloveno era stato terzo alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica e nono alla Freccia Vallone, dopo aver regalato spettacolo durante la rassegna iridata, attaccando durante il penutimo giro sul circuito di Imola. Il 22enne tornerà dunque in attività nel 2021, con l’obiettivo di raggiungere eccellenti risultati dopo aver conquistato la Grande Boucle un paio di settimane fa.

Foto: Lapresse