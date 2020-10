Ciclismo, si ritira Jürgen Roelandts dopo 24 anni di attività e 17 di professionismo

Dopo 24 anni di attività e 17 di professionismo si ritira dal ciclismo il belga Jürgen Roelandts, attualmente alla Movistar, ma che in carriera ha indossato le maglie di Lotto e BMC. Campiona nazionale nel 2008, ha ottenuto altre sette successi in carriera, tra cui una tappa e la generale dell’Eurométropole Tour 2012, e vittorie in frazioni al Tour de Luxembourg ed al Tour de Pologne, con la sua ultima vittoria che è arrivata in una tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2018.

Altri piazzamenti di prestigio sono stati il terzo posto del Giro delle Fiandre 2013 ed il terzo della Milano-Sanremo 2016: il belga avrebbe dovuto prendere parte al Giro delle Fiandre ed alla Driedaagse Brugge-De Panne, ma un infortunio alla spalla a causa di un incidente al BinckBank Tour ad inizio mese ha posto fine alla stagione ed alla carriera del 35enne.

Così Roelandts nel suo annuncio: “È stata una decisione difficile da prendere, soprattutto perché il ciclismo è sempre stato una parte importante della mia vita. Ho iniziato a pedalare dall’età di 12 anni, per 24 stagioni in totale. Tuttavia, a causa delle circostanze e dei vari infortuni, non sono in grado di competere al livello più alto, o al livello a cui vorrei essere. So di avere ancora quello che serve per competere alle gare WorldTour, ma allenarmi e correre con il dolore, giorno dopo giorno, è incredibilmente difficile, fisicamente e mentalmente. Ho corso per le squadre migliori e di maggior successo, sono stato in grado di vincere gare bellissime e di competere ai massimi livelli. Ho preso la maglia Nazionale come mia prima vittoria da professionista e sono salito sul podio in alcune delle mie classiche preferite, come Fiandre e Milano-Sanremo. I miei primi cinque e primi dieci posti rispettivamente ai Campionati del Mondo e ai Giochi Olimpici sono risultati di cui essere orgoglioso“.

L’ANNUNCIO SU TWITTER

Hard decision, but I have decided to retire at the end of this season. I’m grateful for all the precious cycling memories and all the people who have supported me throughout this journey. It’s been a privilege, Thanks Jurgen

📷 @kramon pic.twitter.com/bZJMJBX4jj — Jürgen Roelandts (@jurgenroelandts) October 15, 2020

Gracias @Movistar_Team , muy orgulloso de poder terminar mi carrera con vosotros! https://t.co/IhTL0zzyoo — Jürgen Roelandts (@jurgenroelandts) October 15, 2020

Foto: LaPresse