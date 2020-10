Ciclismo, Patrick Lefevere: “L’8 ottobre Fabio Jakobsen verrà operato alla mascella. Mentalmente sta vivendo un periodo difficile”

Patrick Lefevere, il team manager della Deceuninck-Quick Step, è tornato a parlare delle condizioni di Fabio Jakobsen alla trasmissione Extra Time Koers. Lo sprinter neerlandese, il quale fu vittima di una brutta caduta al Giro di Polonia, causata da una manovra senza senso del collega Dylan Groenewegen, deve ora sottoporsi a nuovi interventi a pare che potrà tornare in sella solo a marzo 2021.



Queste le dichiarazioni di Lefevere a riguardo: “Se tutto va bene, Fabio subirà un’operazione alla mascella l’8 ottobre. Poi inizieranno a mettergli gli impianti. C’è ancora molto lavoro da fare, Jakobsen, ora, ha solo un dente. Questo non è un periodo facile per lui. Mentalmente, soprattutto, è un momento davvero duro. In Polonia i medici sono stati molto bravi, ad ogni modo, e hanno fatto un ottimo lavoro subito dopo l’incidente“.

