Ciclismo, Julian Alaphilippe: “L’operazione alla mano è andata bene. Ora devo riposarmi, ma penso già al mio ritorno”

Julian Alaphilippe, dopo la brutta caduta di cui è stato vittima al Giro delle Fiandre, durante il quale si è scontrato con una moto mentre era all’attacco insieme a van der Poel e Van Aert, si è dovuto operare a una mano. L’intervento, stante quanto dichiarato dal corridore stesso, è andato a buon fine. Ora il campione del Mondo in carica dovrà rimanere fermo per un po’, fortunatamente per lui proprio nel periodo che coincide con la fine della stagione.

Alaphilippe ha voluto rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni con un post su instagram. Queste le sue parole: “Voglio darvi una buona notizia dopo la caduta al Giro delle Fiandre: l’operazione alla mano è andata molto bene. Ora sto recuperando pian piano. Dovrò osservare un periodo di riposo e questa, al momento, è la mia priorità. Già sto pensando, però, al mio ritorno in sella“.

Foto: Lapresse