Ciclismo, Geraint Thomas: “Tao è un giovane con un potenziale incredibile. Penso al Tour de France e alle Olimpiadi”

Geraint Thomas sta pian piano recuperando dalla frattura al bacino che si è procurato a causa di una caduta al Giro d’Italia. Il capitano della Ineos Grenadiers in un’intervista, riportata anche da Tuttobiciweb, ha parlato della sorprendente vittoria del suo compagno di squadra Tao Geoghegan Hart.

“È stato fantastico vedere la corsa in televisione. Tao è un giovane ciclista con un potenziale incredibile. Ovviamente all’inizio era al Giro per aiutarmi, ma ha avuto la possibilità di combattere e di giocarsi le sue carte. Nella terza settimana Tao è stato il migliore. È fantastico il modo in cui ha vinto e come ha gestito la pressione. Il modo in cui ha corso ha aiutato anche la squadra. Non sempre accendevo la televisione per guardare la gara in diretta, ma stavo comunque al passo con quello che stava succedendo, mandando messaggi ai ragazzi“.

Guardando avanti Geraint Thomas ha già ben chiari gli obiettivi della prossima stagione: “Penso al Tour de France e alle Olimpiadi. Certo, devo discuterne con la squadra il programma. Il Giro d’Italia è sempre nei miei pensieri, soprattutto dopo quanto accaduto quest’anno. Non escludo un ritorno ma ora devo pensare a recuperare e i miei fisioterapisti sono fantastici con me. Ultimato il recupero, decideremo insieme“.

Foto: Lapresse