Ciclismo Elite/Under 23, 56° Giro del Friuli: Andreas Leknessund vince il Giro del Friuli 2020. Ultima tappa a Bernas

Il norvegese Andreas Leknessund, portacolori Uno-X Pro Cycling Team, ha vinto il 56° Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per Under 23 ed Elite: il campione europeo Under 23 a cronometro, classe 1999, ha messo il proprio sigillo alla storica corsa friulana, oggi flagellata dal maltempo e dal freddo che hanno influito sullo svolgimento della quarta ed ultima tappa, da Percoto di Pavia di Udine a Martignacco (UD), la frazione ha visto l’ultima tornata del circuito finale eliminata a causa del forte maltempo portando così i corridori a percorrere 141 chilometri, anzichè dei 175 previsti.

Sul traguardo di Martignacco ha vinto il trentenne polacco Pawel Bernas (Mazowsze Serce Polski), abile a superare allo sprint il compagno di fuga, Harry Sweeny, australiano classe 1998, portacolori della Lotto Soudal U23, recente vincitore del 92° Piccolo Lombardia. I primi due al traguardo, assieme a Christian Rocchetta (General Store Essegibi Curia) e Andrea Pietrobon (Cycling Team Friuli) avevano in precedenza animato la corsa, andando in fuga nella seconda parte della tappa. Negli ultimi chilometri, il gruppo ha assorbito i due italiani, ma non è riuscito a riprendere Bernas, transitato per primo sul G.p.m di Moruzzo, e che con Sweeny, sono giunti a gran velocità sul rettilineo conclusivo nel duello finale che ha poi premiato il polacco. Il gruppo è sopraggiunto a Martignacco dopo 44″, regolato in volata da Federico Burchio, della Work Service Dynatek Vega. Sul podio conclusivo, Andreas Leknessund ha festeggiato indossando ben tre maglie: quella di leader della generale e le due maglie che contraddistinguono il miglior scalatore e il più efficace sprinter, grazie soprattutto alla prodigiosa volata con la quale ha vinto la terza tappa, a Buja, sfilando anche il simbolo del primato al proprio compagno di squadra Niklas Larsen. Tre maglie che esprimono al meglio il dominio sulla corsa del ventunenne scandinavo. Il migliore italiano della classifica generale è Riccardo Lucca, alfiere della General Store Essegibi Curia, undicesimo a 4’30”. Andreas Leknessund succede, nell’albo d’oro del Giro a Tadej Pogačar, trionfatore nel 2018 e a Clément Champoussin, che conquistò la maglia gialla nel 2019.

Ordine d’arrivo:

1° Pawel Bernas (Mazowsze Serce Polski), completa i 141 km in 3h 25′ 9″

2° Harry Sweeny (Lotto Soudal U23), s.t.

3° Federico Burchio (Work Service Dynatek Vega), a 44″

4° Cristian Rocchetta (General Store Essegibi Curia), st

5° Paolo Totò (Work Service Dynatek Vega), st

6° Elias Maris (Gm Recycling), st

7° Samuele Zambelli (Iseo Serrature Rime Carnovali), st

8° Johannes Hodapp (Sks Sauerland Nrw), st

9° Tobias Bayer (Tirol Ktm), st

10° Adam Kristof Karl (Monaco), st.

LE MAGLIE:

Maglia Verde – Classifica Gpm: Andreas Leknessund