Ciclismo, Egan Bernal: “Ho una gamba più lunga dell’altra, mi ha curvato la schiena. Mi serve tempo per tornare”

La stagione di Egan Bernal si è conclusa con poche gioie e il bilancio è ben al di sotto delle aspettative della vigilia. Il vincitore del Tour de France 2019 sperava di poter lottare per trionfare ancora alla Grande Boucle, ma è stata afflitto da problemi fisici che lo hanno costretto a ritirarsi dalla corsa a tappe in terra transalpina. Il colombiano ha concluso poi la sua annata agonistica senza particolari sussulti e ai microfoni di ESPN Colombia ha spiegato quali sono stati i motivi del suo scarso rendimento nel 2020: “Ho scoperto di avere una gamba più lunga dell’altra“. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha chiarito ulteriormente: “Abbiamo fatto tantissimi accertamenti e il problema è che ho una gamba più lunga dell’altra e questo ha causato una curvatura nella mia schiena, che ha colpito un disco nella mia colonna vertebrale“.

Il 23enne ha dunque un grave problema agli arti inferiori, ma non si tratta di un’eccezione: anche Marco Pantani dovette fare i conti con questa anomalia. Egan Bernal ha spiegato anche come intende intervenire: “La chirurgia è fuori discussione, non si possono allungare gli arti. È un problema, questo, che si può risolvere solo con la riabilitazione a lungo termine. La mia schiena deve essere rinforzata e dobbiamo rimettere a posto il disco che si è leggermente spostato. Ci vorrà del tempo ma sono certo che risolverò tutti quei problemi che hanno reso difficile questa stagione“.

Il suo recupero non sarà molto rapido: “Non sarà una cosa di due o tre mesi, ma ci vorrà ancora più tempo. Non si può intervenire chirurgicamente. Quello che serve è la riabilitazione, ultrasuoni e lavorare per risolvere l’infiammazione per poter poi rafforzare la zona lombare in modo che la schiena abbia la forza per poter dare sostegno al disco e possa farlo tornare al suo posto. È un processo piuttosto lungo e sicuramente ci vorrà molto tempo, quindi ci vorrà molto tempo prima che possa tornare a sentirmi libero dal dolore”. A questo punto è davvero difficile ipotizzare una data di rientro alle corse per Egan Bernal e non si sa quali possono essere i suoi piani per il 2021, anche se il desiderio originario era quello di partecipare al Giro d’Italia, correndo nel Paese che lo ha sportivamente adottato.

Foto: Lapresse