Ciclismo, Egan Bernal e gli esercizi per risolvere la scoliosi alla schiena

Come riporta CyclingNews.com, Egan Bernal in una recente intervista a ESPN Colombia ha svelato il lavoro che sta facendo per recuperare dall’infortunio che lo ha costretto al ritiro al Tour de France 2020. I problemi alla schiena che lo assillano stanno migliorando grazie al lavoro in palestra.

La causa principale dell’infortunio risiede nel fatto che una delle gambe è più lunga dell’altra: “Il problema è che una gamba è più lunga dell’altra. Sto già pensando alla prossima stagione. È un processo di recupero piuttosto lungo perché in fondo mi ha causato la scoliosi alla colonna vertebrale“.

Non si può intervenire chirurgicamente: “E’ qualcosa che non può essere risolto con la chirurgia, non è raccomandato. Invece, è un problema che può essere risolto solo con una riabilitazione a lungo termine, cercando di alleviare l’infiammazione. È un processo piuttosto lungo e ci vorrà un ragionevole lasso di tempo“.

Foto: LaPresse