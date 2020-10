Ciclismo, dove correrà Fabio Aru nel 2021? Tutti gli scenari. Ipotesi NTT insieme a Pozzovivo!

Fabio Aru non correrà la Vuelta di Spagna, in programma da martedì 20 ottobre a domenica 8 novembre, e non rinnoverà il contratto con la UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori è reduce da tre stagioni particolarmente complicate e prive di risultati di rilievo, il mese scorso si è mestamente ritirato dal Tour de France e il suo futuro è ignoto. Al momento non ci sono certezze riguardo al 2021 del sardo, il quale starebbe comunque cercando una sistemazione per la seconda parte della carriera. Il 30enne dovrà rilanciarsi da zero e sarebbe nel mirino della NTT, come spiega il quotato giornalista Beppe Conti sulle colonne di Bici Sport.

La formazione sudafricana guidata da Bjarne Riis sta affrontando delle difficoltà economiche e soltanto nelle prossime 48 ore svelerà quali saranno i suoi piani ma, nonostante l’incertezza, ci sarebbe proprio l’obiettivo di riportare Fabio Aru ai vertici. Il sardo potrebbe diventare compagno di squadra di Domenico Pozzovivo, ma il lucano avrebbe ricevuto un’offerta importante dalla Gazprom e potrebbe accettare, anche perché il suo stato di forma è eccezionale come dimostrano le ottime prestazioni fornite al Giro d’Italia. Nelle scorse settimane si era parlato dell’interesse della formazione di Alberto Contador per Fabio Aru, ma al momento questa pista sembra essere poco calda.

Foto: Lapresse