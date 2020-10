Lorena Wiebes vince la Brugge-De Panne, declassata D’Hoore. Bertizzolo quinta, Longo Borghini ottava

Lorena Wiebes ha vinto la Brugge-De Panne, Classica del panorama ciclistico femminile. La 21enne olandese, lo scorso anno capace di conquistare il successo finale al Tour of Chongming, ha ottenuto il suo terzo successo stagionale dopo l’Omloop van het Hageland e il Grote Prijs Euromat. La ragazza del Team Sunweb ha tagliato il traguardo in seconda posizione, ma ha potuto festeggiare perché la belga Jolien D’Hoore (prima all’arrivo) è stata retrocessa in 24ma posizione a causa di una volata giudicata irregolare. Lorena Wiebes ha sconfitto allo sprint la tedesca Lisa Brennauer (Ceratizia-WNT Pro Cycling) e la belga Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies). Buoni piazzamenti per due azzurre, arrivate nel gruppetto delle migliori: Sofia Bertizzolo (CCC-Liv) ha chiuso in quinta posizione, Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo Women) porta a casa il settimo posto.

Foto: comunicato stampa Team Sunweb