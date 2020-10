Chi vince il Giro d’Italia 2020 in caso di pari tempo? Hindley vs Geoghegan Hart: c’è il regolamento sui piazzamenti

Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart sono accreditati dello stesso tempo in classifica generale alla vigilia dell’ultima tappa del Giro d’Italia 2020. I primi due uomini in graduatoria si giocano il successo finale in una cronometro individuale di 15,7 km totalmente pianeggianti. Al termine della Cernusco sul Naviglio-Milano, attorno alle ore 16.30, scopriremo chi alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine. Al momento è Jai Hindley a indossare la maglia rosa, perché ha 86 centesimi di vantaggio sul suo avversario diretto (il distacco è stato ricavato dai centesimi riscontrati nelle due cronometro di Palermo e Valdobbiadene).

Oggi è Geoghegan Hart il grande favorito della vigilia, sulla carta dovrebbe andare più forte dell’australiano nella prova contro il tempo. Ma chi vincerebbe il Giro d’Italia 2020 se i due ciclisti fossero a pari tempo anche al termine dell’ultima tappa? Il regolamento parla chiaro: si andrebbe a guardare la somma dei piazzamenti ottenuti in ciascuna tappa e a vincere sarebbe Jai Hindley (Team Sunweb) in virtù di un momentaneo 380 contro il provvisorio 582 di Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers).

Foto: Lapresse