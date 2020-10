Celtic-Milan 1-3, Europa League: i rossoneri vincono in Scozia. Krunic e Brahim Diaz a segno

Il Milan ha sconfitto il Celtic Glasgow per 2-1 nella prima partita della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I rossoneri si sono imposti in terra scozzese e hanno incamerato tre punti fondamentali in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale, ora gli uomini di Stefano Pioli si trovano in testa al girone insieme al Lilla che ha sconfitto lo Sparta Praga per 4-1.

Stefano Pioli si affida al 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Zlatan Ibrahimovic, Castillejo e Diaz. Chiavi del centrocampo affidate a Tonali con Krunic e Kessie sugli esterni. Difesa a quattro con i centrali Romagnoli e Kjaer, Dalot e Hernandez sulle fasce, Donnarumma tra i pali. Lennon ha risposto con un compatto 3-5-1-1: Griffiths unica punta, Ajeti agisce alle sue spalle; cerniera di centrocampo con l’ex Laxalt, McGregor, Brown, Ntcham, Frimpong; Ajer, Duffy e Welsh in difesa davanti all’estremo difensore Barkas.

In avvio Donnarumma è bravo su un sinistro di Ntcham, poi al 14′ i rossoneri passano in vantaggio: cross di Castillejo dalla destra, Krunic si inserisce in area e colpisce perfettamente di testa trovando un gol di lusso in Europa. Gli ospiti gestiscono brillantemente la situazione e tengono benissimo il pallino del gioco, non correndo mai un pericolo. Al 42′ arriva il gol del raddoppio: Ibrahimovic lancia Theo Hernandez sulla sinistra, quest’ultimo passa il pallone rasoterra a Brahim Diaz al limite dell’area di rigore, lo spagnolo entra e tira a incrociare firmando la rete del 2-0.

Il Celtic prova a mescolare le carte inserendo Elyonoussi e Christie per Welch e Griffiths in avvio di ripresa, entra anche Roglic per Brown al 64′, ma il Milan controlla senza affanno. Pioli al 66′ toglie Ibrahimovic e Kessie, inserendo Leao e Bennacer. La partita sembra ormai addormentata, ma il Celtic non molla e al 76′ Elyonoussi accorcia le distanze con un colpo di testa. A dieci minuti dal termine entrano Saelemaekers e Hauge per Diaz e Castillejo, il Milan si copre e in pieno recupero è stato Hauge a chiudere definitivamente i conti.

Foto: Lapresse