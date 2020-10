VIDEO Celtic-Milan 1-3: highlights, gol e sintesi. Krunic e Brahim Diaz firmano la vittoria in Europa League

Il Milan ha sconfitto il Celtic Glasgow per 2-1 nella prima partita della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. I rossoneri si sono imposti in terra scozzese e hanno incamerato tre punti fondamentali in ottica qualificazione ai sedicesimi di finale, ora gli uomini di Stefano Pioli si trovano in testa al girone insieme al Lilla che ha sconfitto lo Sparta Praga per 4-1. A sbloccare il risultato è stato Rade Krunic con un bel colpo di testa al 14′ su cross dalla destra di Castillejo. Il raddoppio è poi arrivato al 42′ con Brahim Diaz, il quale ha ricevuto il pallone da Theo Hernandez al limite dell’area di rigore e poi con una bella percussione ha siglato la rete del 2-0. Al 78′ Elyonoussi ha accorciato le distanze. Il Milan si copre e in pieno recupero è stato Hauge a chiudere definitivamente i conti. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Celtic Glasgow-Milan 0-2, match valido per l’Europa League 2020-2021 di calcio.

VIDEO HIGHLIGHTS CELTIC-MILAN 1-2:

GOL KRUNIC (0-1):

Loading...

Loading...

GOL BRAHIM DIAZ (0-2):

GOL ELYONOUSSI (1-2):

GOL HAUGE (1-3):

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse