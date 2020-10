Basket: Draft NBA il 18 novembre, si terrà virtualmente con giocatori che appariranno da remoto

18 novembre: questa la data nella quale si terrà il prossimo Draft NBA, certamente il più anomalo dell’intera storia della lega professionistica americana date le circostanze. Lo spostamento non è nemmeno l’unica conseguenza delle due ondate di pandemia di coronavirus.

Come conferma la ESPN, inoltre, non sarà un Draft tradizionale, perché le chiamate non si terranno dal vivo. Il Commissioner Adam Silver e il suo vice Mark Tatum chiameranno infatti i giocatori dagli studi della ESPN, dove ovviamente i diretti interessati non saranno. Per loro sarà invece messa in piedi una connessione da remoto, almeno nella maggior parte dei casi: un discorso, questo, che riguarderà in particolare le prime scelte.

Nel 2019 la prima scelta assoluta, ampiamente anticipata, è stata spesa per Zion Williamson dai New Orleans Pelicans. mentre per quest’anno sono i Minnesota Timberwolves a poter effettuare la prima chiamata. E il dibattito è già apertissimo, visto che non è il 2020 l’anno in cui esiste una chiara superiorità di qualcuno nel poter essere selezionato con la numero 1.

Foto: LaPresse