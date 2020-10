Cecchinato-Djere oggi, Finale Atp Sardegna: orario, programma, tv, streaming

Marco Cecchinato è stato sin qui il grande protagonisti del torneo ATP 250 di Sardegna. Il siciliano dopo aver annichilito in semifinale Danilo Petrovic si appresta a giocare l’ultimo atto della manifestazione sulla terra rossa del Forte Village Court contro Laslo Djere.

Sarà una partita tutt’altro che semplice visto che il serbo ha dimostrato di essere in una condizione discreta. L’azzurro, però, potrà contare su una solidità ritrovata sia a livello di gioco che mentale. Potrebbe essere proprio questo uno dei fattori determinanti del match anche in considerazione del fatto che Djere è capace di grandi giocate ma è molto intermittente nelle sue prestazioni.

La finale del torneo ATP 250 di Sardegna è in programma oggi, 18 ottobre, a partire dalle ore 12.00. Sarà possibile seguire l’incontro Cecchinato-Djere in diretta tv su SuperTennis TV ed in streaming sulla pagina Facebook di SuperTennis TV, inoltre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA CECCHINATO – DJERE (18 OTTOBRE)

Forte Village Court

Ore 12.00

Marco Cechinato (Italia, WC) vs Laslo Djere (Serbia)

DIRETTA TV – SuperTennis TV

DIRETTA STREAMING – Pagina Facebook SuperTennis TV

DIRETTA TESTUALE – OA Sport

Foto: Lapresse