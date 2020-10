Canottaggio, Europei senior Poznan 2020: quattro senza senior femminile d’argento!

Terza ed ultima giornata di gare agli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2020. A Poznan, in Polonia, si è conclusa la rassegna in cui si è gareggiato, come deciso in precedenza, senza la presenza degli spettatori. Iniziate le Finali A delle specialità olimpiche del canottaggio, per l’Italia arriva il primo argento.

Nel quattro senza senior femminile Alessandra Patelli (SC Padova), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino) e Chiara Ondoli (CC Aniene) infatti chiudono seconde in 6’40″84, alle spalle soltanto dei Paesi Bassi, che dominano in 6’35″49. Bronzo all’Irlanda in 6’41″21, superata nel finale dalle azzurre. Giù dal podio la Danimarca, quarta in 6’43″78, quinta la Romania in 6’46″13, sesta la Russia in 6’46″23.

Gara dominata dai Paesi Bassi, in testa fin dal via, che aumentano il proprio margine col passare dei metri. Dietro la battaglia è per l’argento: l’Italia bracca sin dallo start l’Irlanda e la infila nell’ultima parte di gara, mentre alle loro spalle le altre imbarcazioni vengono escluse fin da subito dalla lotta per il podio.

Per l’Italia, in questa rassegna continentale, della formazione che prese parte agli scorsi Europei ed agli ultimi Mondiali era stata confermata la sola Alessandra Patelli, in gara con Aisha Rocek e Kiri Tontodonati, in gara lo scorso anno sul due senza, e Chiara Ondoli, che era parte dell’equipaggio che qualificò a Tokyo il quattro di coppia.

Foto: Federcanottaggio