Canottaggio, Europei senior Poznan 2020: bronzo per Matteo Lodo e Giuseppe Vicino nel due senza senior maschile

Terza ed ultima giornata di gare agli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2020. A Poznan, in Polonia, si è conclusa la rassegna in cui si è gareggiato, come deciso in precedenza, senza la presenza degli spettatori. Iniziate le Finali A delle specialità olimpiche del canottaggio, per l’Italia arriva subito un bronzo.

Nel due senza senior maschile Giuseppe Vicino e Matteo Lodo (Fiamme Gialle) sono infatti terzi nella Finale A in 6’30″55, superati dalla Romania, che domina, oro in 6’26″52, e dalla Croazia, argento in 6’29″46. Beffati i Paesi Bassi, che restano ai piedi del podio, quarti in 6’30″99, quinta la Spagna in 6’35″43, sesta la Danimarca in 6’40″87.

Loading...

Loading...

Gara che vede veleggiare gli azzurri sempre tra terza e quarta posizione agli intermedi, mentre è inesorabile l’avanzata della Romania che, quinta ai 500 metri, cambia passo ed a metà gara è già seconda, seminando poi gli avversari nel finale. La Croazia riesce sempre a tenere dietro gli azzurri, che centrano la medaglia grazie al crollo verticale nel finale dei Paesi Bassi, in testa fino ai mille metri ma in flessione nella seconda parte di gara e superati dall’Italia negli ultimi 500 metri.

Per l’Italia agli Europei nella specialità c’era stata la conferma totale per Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, che lo scorso anno hanno portato l’imbarcazione alla qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. I due nel 2017 sono stati campioni del mondo, ma nel 2019 agli Europei, con Vicino infortunato, assieme a Lodo c’era Giovanni Abagnale ed i due finirono quarti. Oggi l’Italia scala una posizione e torna alla medaglia.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio