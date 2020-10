Canottaggio, Europei senior Poznan 2020: anche il quattro senza senior maschile è d’argento!

Terza ed ultima giornata di gare agli Europei senior di canottaggio e paracanottaggio 2020. A Poznan, in Polonia, si è conclusa la rassegna in cui si è gareggiato, come deciso in precedenza, senza la presenza degli spettatori. Iniziate le Finali A delle specialità olimpiche del canottaggio, per l’Italia, a pochi minuti dal primo, arriva il secondo argento.

Nel quattro senza senior maschile Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Bruno Rosetti (CC Aniene), Giovanni Abagnale (Marina Militare) e Marco Di Costanzo (Fiamme Oro) infatti chiudono secondi in 6’04″05, alle spalle soltanto dei Paesi Bassi, che dominano in 6’01″70. Bronzo alla Polonia in 6’05″08, superata nella seconda parte di gara dagli azzurri. Giù dal podio l’Austria, quarta in 6’06″83, quinta la Francia in 6’07″83, sesta la Germania in 6’09″96.

Gara dominata dai Paesi Bassi, in testa fin dal via, che aumentano il proprio margine col passare dei metri. Dietro la battaglia è per l’argento: l’Italia parte in sordina ed è quinta ai 500 metri, ma va in progressione e sale al quarto posto a metà gara, portandosi poi in seconda posizione già al rilevamento dei 1500 metri scavalcando la Polonia.

Per l’Italia, in questa rassegna continentale, confermata in toto la formazione che ha ottenuto la qualificazione olimpica ai Mondiali di Linz dello scorso anno. Rispetto agli Europei 2019 c’è Giovanni Abagnale al posto di Cesare Gabbia, peraltro out per infortunio dalla rassegna di Poznan.

Foto: Federcanottaggio