Canoa slalom, Europei Junior/U23 Cracovia 2020: tutti gli azzurri in semifinale

Sono proseguiti questa mattina gli Europei Junior/U23 2020, in programma a Cracovia, in Polonia, fino a domenica 4 ottobre: dei sette azzurri che sono protagonisti nelle acque polacche, cinque sono scesi in gara stamane nelle batterie, dopo che ieri i primi due erano passati alle semifinali. Tutti gli italiani hanno superato il turno anche oggi.

Nella canadese Under 23 femminile si qualifica Marta Bertoncelli, che chiude al decimo posto nella prima discesa con un percorso netto in 111.66, mentre si tratta di una pura formalità nella canadese Junior femminile per Elena Borghi: le iscritte erano venti e tutte sono state ammesse alle semifinali di domenica, con l’azzurra che chiude seconda in 115.65 (4 penalità).

Nel kayak maschile Under 23 a Jakob Weger basta la prima run per qualificarsi all’ottavo posto con un netto in 91.11, devono invece ricorrere alla seconda discesa (si qualificavano in venti) Marco Vianello, 23° in 97.51 (4 penalità), e Tommaso Barzon, 25° in 100.86 (percorso netto).

Nella seconda run Tommaso Barzon si classifica secondo in 93.84 (percorso netto), mentre Marco Vianello giunge quinto in 96.84 (2 penalità), ed entrambi avanzano (passavano in dieci). Nel pomeriggio alle ore 15:21 Italia protagonista nella finale a squadre del kayak maschile Under 23 proprio con Tommaso Barzon, Marco Vianello e Jakob Weger.

Foto: Pier Colombo