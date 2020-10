Canoa slalom, Europei Junior/U23 Cracovia 2020: Elena Borghi in finale nella canadese Junior femminile

Sono proseguiti questa mattina gli Europei Junior/U23 2020, in programma a Cracovia, in Polonia, che termineranno nel pomeriggio con le ultime finali: dei cinque azzurri protagonisti stamane nelle acque polacche, soltanto Elena Borghi ha staccato il pass per l’atto conclusivo.

Nella canadese Junior femminile Elena Borghi, infatti, chiude sesta nonostante ben otto penalità, frutto di quattro tocchi di palina, e con il crono complessivo di 124.08 accede alla discesa che vale le medaglie (passavano in dieci). Si parte alle 14.44, l’azzurra sarà in acqua per quinta, alle 14.54.

Nella canadese Under 23 femminile non ce la fa Marta Bertoncelli, che chiude al tredicesimo posto con il crono di 120.29, gravata di quattro penalità, e viene eliminata (passavano in dieci). Nel kayak maschile Under 23 fuori tutti gli azzurri (in quindici andavano in finale): 20° Tommaso Barzon in 101.65 (4 penalità), 25° Jakob Weger in 142.57 (50 penalità), 26° Marco Vianello in 144.48 (50 penalità).

Foto: Pier Colombo