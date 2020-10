Calcio, Weston McKennie positivo al Coronavirus: Juventus in isolamento fiduciario

Dopo la positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo, la Juventus deve incassare quella di Weston McKennie: lo fa sapere la stessa società bianconera, che in una nota stampa afferma che tutta la prima squadra si trova ora in isolamento fiduciario, in modo che i calciatori negativi possano continuare ad allenarsi.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus:

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Weston McKennie. In ossequio alla normativa e al protocollo il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti“.

Foto: LaPresse