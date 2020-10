Calcio, un positivo asintomatico nell’Atalanta. Annullata la conferenza stampa di Gasperini

C’è un caso di positività al Covid-19 tra le fila dell’Atalanta. A comunicarlo è stata la stessa società: “In seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate“. Il club nerazzurro ha annullato la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita contro il Cagliari, valida per la terza giornata della Serie A in programma domani.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse