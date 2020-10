Calcio, Spadafora attacca ancora Cristiano Ronaldo: “Non sia arrogante e bugiardo”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora non le manda di certo a dire a Cristiano Ronaldo. Dopo la stoccata di ieri, a seguito della positività del fuoriclasse portoghese che, in maniera asintomatica, sta trascorrendo il suo periodo di isolamento in Italia essendo rientrato dal ritiro della sua nazionale in maniera privata, oggi il politico ha rincarato la dose.

“La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti – afferma Spadafora – irrispettosi verso le istituzioni e a mentire: anzi, più si è noti più si dovrebbe avvertire la responsabilità di pensare prima di parlare e di dare il buon esempio”.

Poi precisa: “Non ho intenzione di proseguire all’infinito su questo tema: confermo quanto detto ieri relativamente all’abbandono dell’hotel di alcuni giocatori della Juventus, basandomi tra l’altro sulle comunicazioni della società alla Asl di Torino. Non interverrò più sul tema e rinnovo gli auguri di pronta guarigione a tutti i positivi”.

Ci sarà una replica da Cristiano Ronaldo o da qualche membro della Juventus a tutela del suo tesserato? La polemica potrebbe essere ben lontana dal chiudersi, a differenza di quanto fatto vorrebbe lo stesso Ministro dello Sport.

