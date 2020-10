Calcio, Serie A: Inter-Parma 2-2, i nerazzurri pareggiano in rimonta. L’Atalanta torna alla vittoria, Bologna batte Cagliari

Oggi si sono giocate tre partite valide per la sesta giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. I riflettori erano puntati tutti sull’Inter, attesa dall’impegno casalingo contro il Parma. I nerazzurri, reduci dal pareggio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, erano chiamati alla vittoria a San Siro, ma sono riusciti ad acciuffare soltanto un pareggio per 2-2 in rimonta. I ducali si erano portati addirittura sul 2-0 grazie a una bellissima doppietta di Gervinho (in gol al 46′ e al 62′), ma al 64′ Brozovic si è inventato una magia da fuori area e ha accorciato le distanze, prima che Perisic in pieno recupero riuscisse a impattare con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. L’Inter si trova ora al quinto posto con 11 punti in classifica, due in meno del Milan capolista impegnato domani sul campo dell’Udinese.

Nel pomeriggio l’Atalanta ha sconfitto il fanalino di coda Crotone per 2-1 ed è tornata al successo dopo due sconfitte consecutive, issandosi momentaneamente al secondo posto, a una lunghezza di distacco dal Milan. A lanciare la Dea ci ha pensato una doppietta di Muriel tra 26′ e 38′, Simy ha accorciato le distanze al 40′ ma i calabresi, ultimi in classifica con un solo punto all’attivo (quello ottenuto contro la Juventus), non sono riusciti a impensierire gli orobici nella ripresa. In serata il Bologna ha sconfitto il Cagliari per 3-2 allo Stadio Dall’Ara. I sardi sono passati in vantaggio al 15′ con Joao Pedro, Barrow ha pareggiato al 45′. Al 47′ Simeone riporta davanti gli ospiti, ma la rete di Soriano al 52′ e la doppietta di Barrow al 56′ regalano il successo agli emiliani, ora 14esimi con 6 punti all’attivo, uno in meno del Cagliari.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse