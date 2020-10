Calcio, Serie A 2020-2021: Udinese-Roma 0-1, i giallorossi sbancano la Dacia Arena grazie a Pedro

Arriva il successo esterno per la Roma di Paulo Fonseca nel terzo turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Sul terreno di gioco friulano, i capitolini si sono imposti contro l’Udinese alla Dacia Arena grazie a una realizzazione dello spagnolo Pedro al 55′. Una vittoria che consente ai giallorossi di sbloccarsi in campionato alla voce “3 punti” e di risalire un po’ la china (4 punti in classifica). Per i bianconeri, invece, si tratta del terzo ko consecutivo, con zero realizzazioni e quattro marcature subite. Un inizio non proprio da incorniciare per la compagine allenata da Gotti.

PRIMO TEMPO – I padroni di casa si schierano con un 3-5-2 con Lasagna e Okaka perni centrali e De Paul a ispirare nel ruolo di mezzala di fantasia. La Roma risponde con un 3-4-2-1: Dzeko centravanti, assistito dai guizzanti Pedro e Mkhitaryan. Primi minuti di studio e poi al 15′ la prima chance in favore dei giallorossi: cross di Spinazzola e Pellegrini non riesce a girare verso la porta da posizione favorevole. Mirante al 20′ risponde presente, disinnescando una conclusione di Lasagna, ma 2′ dopo Dzeko si divora la rete: lanciato da Ibanez, la punta bosniaca non trova la porta incredibilmente. Fase molto convulsa del confronto con De Paul molto propositivo ad assistere i due attaccanti che però non sono sufficientemente concreti.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa è Pedro ad animare la scena: al 49′ sfiora il gol per pochissimo con una conclusione dal limite e poi al 55′ realizza con un destro incrociato, dopo un grave errore di Becao. L’Udinese reagisce ed è Okaka al 70′ ad avere la chance per pari ma la mira non lo assiste. Grande intensità alla Dacia Arena, ma poche idee e così la Roma porta a casa un successo importante per il suo campionato.

Foto: LaPresse