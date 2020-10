Calcio, Serie A 2020-2021: sospesi gli allenamenti del Genoa, l’Asl richiede nuovi tamponi

Non manca preoccupazione al Genoa circa l’attesa sulle decisioni da prendere in merito al match in programma tra i rossoblu e il Torino. Secondo il parere di molti il rinvio della partita sarebbe la scelta più logica, dopo quanto accaduto (undici casi di giocatori positivi, quindici in totale).

Oggi la squadra avrebbe dovuto sostenere un allenamento, divisa in due gruppi da sei, come disposto dall’Asl. Tuttavia, la stessa autorità sanitaria locale genovese, responsabile nel monitorare la situazione dei contagi, ha deciso però di sottoporre i giocatori negativi a un nuovo giro di tamponi, il cui esito verrà comunicato nelle prossime ore. Pertanto vi è stata la sospensione degli allenamenti. Ricordando che il match “incriminato” è previsto sabato i dubbi sulla disputa regolare sono molti.

Sul caso in questione ha espresso la sua posizione Maura Ferrari Bravo, direttore igiene e sanità pubblica della Asl 3, a Sky Sport 24: “Quello del Genoa è un focolaio partito da un singolo caso, in seguito al quale abbiamo eseguito dei tamponi per chi era stato a stretto contatto con il caso primario. Essendo venuti fuori lunedì dei casi secondari, abbiamo dovuto valutare più attentamente questo gruppo di calciatori risultato positivo al Covid-19, per evitare nuovi casi secondari, per tutelare i giocatori e chi viene in contatto con loro. L’approccio per la sicurezza dei calciatori è basato sia su una diagnostica tempestiva delle varie positività tardive, quindi cerchiamo di utilizzare test validi a livello ministeriale a ridosso dell’allenamento“.

A questo punto è da capire che cosa deciderà la Lega di A in merito all’eventualità del rinvio dell’incontro o dell’intera giornata.

