Sorteggio Europa League, Roma: le possibili avversarie. Chi sperare e chi evitare

Domani si terrà il sorteggio della fase a gironi di Europa League 2020-2021, che tra le squadre italiane vede coinvolta la Roma. I giallorossi, in chiave europea, provengono da un’annata chiusa agli ottavi di finale contro il Siviglia nella prosecuzione di Duisburg, in gara unica.

La formazione capitolina è già qualificata, ed in prima fascia, alla fase a gironi della nuova edizione di quella che un tempo era nota come Coppa UEFA. Per questa ragione non potrà incontrare alcuna squadra che ha la certezza di finire in questa stessa prima fascia, evitando così Arsenal, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal e CSKA Mosca, oltre al Napoli che oltretutto è squadra italiana e dunque non potrebbe giocare contro la Roma in ogni caso. Fuori da eventuali giochi anche il Milan, nel caso in cui superasse il playoff con i portoghesi del Rio Ave. Eventualmente, il superamento del preliminare toglierebbe in qualsiasi caso dalla lista di avversarie per il club giallorosso anche Tottenham, Basilea, Sporting Lisbona e Copenaghen, mentre restano incerte parecchie altre posizioni.

Andiamo a vedere il borsino delle eventuali avversarie della Roma nella fase a gironi, precisando che, a seconda dell’esito delle partite di questa sera, alcune formazioni potrebbero scalare in prima fascia e dunque uscire da questo elenco. Nell’elenco non sono inclusi gli accoppiamenti dei playoff di stasera. La pericolosità del Leicester, i recenti risultati dell’Hoffenheim e l’approdo di David Silva alla Real Sociedad sono le ragioni dell’attribuzione delle cinque stelle a queste squadre.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA ROMA PER DIFFICOLTÀ

PRIMA O SECONDA FASCIA

Braga (Portogallo) **

Gent (Belgio) ***

Sparta Praga (Repubblica Ceca) ***

PRIMA, SECONDA O TERZA FASCIA

Slavia Praga (Repubblica Ceca) **

Rapid Vienna (Austria) **

Leicester (Inghilterra) *****

SECONDA O TERZA FASCIA

PAOK (Grecia) **

Real Sociedad (Spagna) *****

AZ (Olanda) **

Feyenoord (Olanda) ***

SECONDA TERZA O QUARTA FASCIA

Maccabi Tel Aviv (Israele) *

Molde (Norvegia) *

Hoffenheim (Germania) *****

TERZA O QUARTA FASCIA

Zorya (Ucraina) *

Lille (Francia) ****

Nizza (Francia) ***

Anversa (Belgio) **

QUARTA FASCIA

Sivasspor (Turchia) *

Wolfsberger (Austria) **

Omonia (Cipro) *

Foto: LaPresse