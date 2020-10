Calcio, Serie A 2020-2021: Sampdoria corsara al Franchi, Fiorentina sconfitta 2-1 nell’anticipo della 3a giornata

Il primo incontro della terza giornata della Serie A 2020-2021 regala alla Sampdoria un inatteso successo in trasferta ai danni della Fiorentina: 1-2 il punteggio finale, con il club blucerchiato che si regala la prima vittoria della sua stagione allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina praticamente sempre all’attacco nella prima metà di gara, e sono anche dei viola le occasioni più pericolose con Kouamé, Vlahovic e Biraghi. A segnare per prima sarebbe però la Sampdoria. Sarebbe, perché il gol di Quagliarella a metà primo tempo non è tale per l’intervento dell’arbitro Giacomelli, che ravvisa un fallo sul portiere Dragowski nella ribattuta in porta. Gli ospiti si fanno sempre più pericolosi, anche se occasioni non ne mancano da ambo le parti, e vanno in vantaggio al 42′: Ceccherini trattiene Quagliarella in area, l’attaccante va a terra, rigore inevitabile che è proprio lui a trasformare.

La ripresa inizia con entrambe le squadre ancora lanciate in attacco e Candreva che sfiora il 2-0 doriano con un destro che centra l’incrocio dei pali al 55′. Ci provano Caceres da una parte e ancora Candreva dall’altra, nella girandola di sostituzioni che nel frattempo arriva, ma al 72′ è Vlahovic a raccogliere una palla di Milenkovic in teoria destinata alla porta e a infilarcela lui stesso. All’83’ Verre riceve al limite dell’area e in pallonetto batte Dragowski per uno dei gol finora più belli del campionato. Brividi finali con il palo di Chiesa, che proprio all’ultimo minuto batte Audero, ma vede svanire il punto sul legno.

FIORENTINA-SAMPDORIA 1-2 (0-1)

GOL: Quagliarella rig. (S) 42′, Vlahovic (F) 72′, Verre (S) 83′

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat (86′ Saponara), Castrovilli (82′ Duncan), Biraghi; Kouamé (58′ Cutrone), Vlahovic. All. Iachini

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello (84′ Regini); Candreva (69′ Leris), Ekdal (84′ Palumbo), Thorsby, Damsgaard (69′ Verre); Ramirez (69′ Askildsen), Quagliarella. All. Ranieri

Ammoniti: Thorsby, Tonelli, Ekdal

Foto: LaPresse