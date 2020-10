Rugby, Pro 14 2020-2021: Ulster-Benetton 35-24. Veneti combattivi ma sopraffatti nella ripresa

Nella prima giornata del Pro14 2020-2021 di rugby il Benetton esce sconfitto in trasferta dal confronto contro i nordirlandesi dell’Ulster, che si impongono per 35-24 dopo aver chiuso il primo tempo sul 21-21. Cinque punti per i padroni di casa, mentre gli ospiti escono a mani vuote nonostante una buona prestazione.

Nel primo tempo vantaggio dei padroni di casa al 7′ con la meta di Hume, ma ben presto arriva il bis, griffato all’11’ da Moore. I trevigiani accorciano con la meta di Ruzza al 25′, ma subito Lowry al 29′ allunga nuovamente per i nordirlandesi. Reazione dei veneti con le marcature al 34′ di Garbisi ed al 39′ di Steyn. Cooney da una parte e Garbisi dall’altra ottengono sempre la trasformazione, e così all’intervallo lo score è di 21-21.

Nella ripresa vantaggio ospite col piazzato di Garbisi al minuto 43, ma i padroni di casa trovano subito la meta del sorpasso (e del bonus offensivo) con Coetzee al 46′, con conversione di Cooney. Il Benetton prova a reagire, ma al 74′ arriva la marcatura di McBurney, convertita da Cooney, che nega al Benetton anche il bonus difensivo. Finisce 35-24.

TABELLINO

ULSTER-BENETTON 35-24

Mete: Hume (7), S. Moore (11), Lowry (29), Coetzee (46), McBurney (74); Ruzza (25), Garbisi (34), Steyn (39).

Trasformazioni: Cooney (7, 11, 29, 46, 74); Garbisi (25, 34, 39).

Calci di punizione: – ; Garbisi (43).

Ulster: 15 Jacob Stockdale, 14 Craig Gilroy, 13 James Hume, 12 Stewart Moore, 11 Rob Lyttle, 10 Michael Lowry, 9 John Cooney, 8 Marcell Coetzee, 7 Sean Reidy, 6 Matthew Rea, 5 Iain Henderson (c), 4 Sam Carter, 3 Marty Moore, 2 Rob Herring, 1 Jack McGrath. A disposizione: 16 Adam McBurney, 17 Eric O’Sullivan, 18 Gareth Milasinovich, 19 David O’Connor, 20 David McCann, 21 Alby Mathewson, 22 Bill Johnston, 23 Louis Ludik.

Benetton: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Ignacio Brex, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Dewaldt Duvenage (c), 8 Toa Halafihi, 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Hame Faiva, 1 Cherif Traore. A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Nicola Quaglio, 18 Simone Ferrari, 19 Niccolò Cannone, 20 Eli Snyman, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Callum Braley, 23 Edoardo Padovani.

