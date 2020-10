Calcio, Serie A 2020-2021: gol, errori e spettacolo. Milan-Roma termina 3-3

Tanti gol, molto spettacolo ma errori da tutti i lati nel posticipo della quinta giornata della Serie A 2020-2021. A San Siro il Milan capolista le prova tutte per rimanere a punteggio pieno, ma una Roma arrembante trova un pareggio importante sul 3-3.

Subito Milan arrembante nel primo tempo. Leao dà spettacolo e al 2′ pennella per Zlatan Ibrahimovic che anticipa Mirante e trova il vantaggio. La Roma non si abbatte e segna il pareggio praticamente subito: papera di Tatarusanu, secondo portiere milanista, in uscita su corner e Edin Dzeko a porta vuota al 14′ fa 1-1. Tantissime le opportunità da entrambe le parti, ma la prima frazione termina in parità.

Rossoneri subito in vantaggio anche nella ripresa: Leao ancora spaziale, dribbling spettacolare, palla per Saelemaekers che timbra il 2-1. Quando il Milan sembrava essere in gestione arriva un calcio di rigore più che disponibile assegnato ai giallorossi: al 71′ ne approfitta Jordan Veretout che non sbaglia e sigla il 2-2. Giacomelli e il VAR sbagliano ancora e pareggiano il conto dei rigori: al 79′ è Ibrahimovic a presentarsi dal dischetto e a timbrare il nuovo vantaggio. Le emozioni non terminano e la Roma riaggancia i rossoneri nel punteggio: altro calcio d’angolo, altra dormita della difesa lombarda e rete di Kumbulla.

Foto: Lapresse