Calcio, Serie A 2020-2021: al Milan il derby della Madonnina, la Samp travolge la Lazio

Il calcio nel Bel Paese vede proseguire la Serie A: il massimo campionato italiano oggi, sabato 17 ottobre, ha visto scattare il programma della quarta giornata. I due match previsti alle ore 18.00 erano quelli tra Inter e Milan e tra Sampdoria e Lazio, risolti con i successi di rossoneri e blucerchiati.

Il derby della Madonnina sorride al Milan per 2-1 e si decide nella prima frazione con la doppietta di Ibrahimovic tra il 12′ ed il 16′: lo svedese prima si fa respingere un rigore, ma segna sulla ribattuta, poi sfrutta l’assist di Leao per il raddoppio. Al 28′ accorcia le distanze Lukaku, che deve solo spingere in porta il pallone servitogli da Perisic, ma i nerazzurri non trovano il pareggio.

I blucerchiati invece schiantano la Lazio per 3-0: apre le marcature Quagliarella al 32′ su assist di Augello, che al 41′ si mette in proprio e firma il raddoppio. Nella ripresa i doriani chiudono la pratica con la rete al 74′ di Damsgaard, che fa scorrere i titoli di coda sulla partita.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A 2020-2021

1. Milan** 12

2. Atalanta** 9

3. Napoli** (-1) 8

4. Sassuolo 7

4. Juventus 7

4. Inter** 7

7. Verona 6

7. Benevento 6

7. Sampdoria** 6

10. Lazio** 4

10. Roma 4

12. Genoa* 3

12. Bologna 3

12. Fiorentina 3

12. Spezia 3

12. Parma 3

17. Cagliari 1

18. Torino* 0

18. Udinese 0

18. Crotone 0

* = una gara in meno (recupero il 4 novembre alle ore 17.00)

** = una gara in più (anticipi odierni)

Foto: LaPresse