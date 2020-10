Calcio, Nations League 2020: storico primo punto di San Marino. Pareggio in Liechtenstein dopo 40 sconfitte

Una serata indimenticabile e già diventata storica quella di ieri per la nazionale di calcio di San Marino. I “Titani” hanno pareggiato per 0-0 contro il Liechtenstein, conquistando il loro primo storico punto in Nations League. Un risultato, poi, che interrompe una striscia negativa di 40 sconfitte consecutive, che durava da un altro pareggio senza reti contro l’Estonia nel 2014.

Con questo pareggio San Marino è tornata ad ottenere un risultato positivo nelle competizioni europee a distanza di poco meno di sei anni dall’ultima volta ed erano addirittura quasi vent’anni che i biancoazzurri non venivano sconfitti in trasferta (aprile 2001, Lettonia-San Marino 1-1). Questa è anche la prima volta che San Marino riesce a non subire gol in trasferta tra amichevoli e competizioni ufficiali.

Adesso il grande obiettivo di San Marino è quello di ottenere anche la prima vittoria in Nations League. L’attenzione è puntata tutta sul match del prossimo novembre in casa contro Gibilterra, che comanda il Gruppo 2 della Lega D di Nations League.

Foto: Shutterstock