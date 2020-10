Calcio, Nations League 2020: Francia corsara in Croazia, il Portogallo vince senza CR7

Giornata ricca di gare per la quarta giornata della Nations League di calcio: nel Gruppo 1 della League A l’Italia, a Bergamo, contro i Paesi Bassi, non è andata oltre l’1-1. Gli azzurri sono stati scavalcati dalla Polonia, vittoriosa per 3-0 sulla Bosnia. Nel Gruppo 2 tonfo interno dell’Inghilterra, che cede alla Danimarca: ne approfitta il Belgio, che passa in Islanda. Nel Gruppo 3, infine, il Portogallo, pur privo di CR7, batte per 3-0 la Svezia, mentre la Francia passa per 1-2 in casa della Croazia.

LEAGUE A

Gruppo 1

Italia-Olanda 1-1: 16′ Pellegrini, 25′ Van de Beek (O)

Polonia-Bosnia 3-0: 40′ e 52′ Lewandowski, 46′ p.t. Linetty

Gruppo 2

Inghilterra-Danimarca 0-1: 35′ rig. Eriksen

Islanda-Belgio 1-2: 9′ e 38′ (rig.) Lukaku, 17′ Saevarsson (I)

Gruppo 3

Portogallo-Svezia 3-0: 21′ B. Silva, 44′ e 72′ Jota

Croazia-Francia 1-2: 8′ Griezmann, 65′ Vlasic (C), 79′ Mbappé

LEAGUE B

Gruppo 1

Romania-Austria 0-1: 76′ Schopf

Norvegia-Irlanda del Nord 1-0: 67′ Strandberg

Gruppo 2

Scozia-Repubblica Ceca 1-0: 6′ Fraser

Slovacchia-Israele 2-3: 17′ Hamsik, 38′ Mak, 68′, 76′ e 89′ Zahavi (I)

Gruppo 3

Russia-Ungheria 0-0

Turchia-Serbia 2-2: 22′ Milinkovic-Savic, 49′ rig. Mitrovic, 57′ Calhanoglu (T), 76′ Tufan (T)

Gruppo 4

Finlandia-Irlanda 1-0: 67′ Jensen

Bulgaria-Galles: 0-1: 85′ Williams

LEAGUE C

Gruppo 2

Macedonia del Nord-Georgia 1-1: 75′ Kvaratskhelia, 93′ rig. Alioski (M)

Estonia-Armenia 1-1: 8′ Hovhannisyan, 14′ Sappinen (E

Gruppo 3

Grecia-Kosovo 0-0

Moldavia-Slovenia 0-4: 8′ Lovric, 37′ (rig.), 42′ e 55′ (rig.) Vuckic

Gruppo 4

Lituania-Albania 0-0

Bielorussia-Kazakistan 2-0: 36′ Yablonski, 93′ Yuzepchukh

