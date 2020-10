Calcio, Nations League 2020-2021: successi di Spagna e Germania nella gruppo 4 della League A

Di scena questa sera due incontri della Lega A della Nations League 2020-2021 di calcio con protagoniste selezioni nazionali eccellenti. Sono scese in campo, infatti, Spagna e Germania e per entrambe le compagini sono arrivate due vittorie.

Le Furie Rosse si sono imposte 1-0 contro la Svizzera a Madrid grazie a una realizzazione di Oyarzabal al 14′. Un confronto gestito in lungo e in largo dagli iberici, primi nel proprio raggruppamento a quota 7 punti. Hanno risposto presente i tedeschi che, al NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev, hanno sconfitto i padroni di casa dell’Ucraina per 2-1. Ginter e Goretzka hanno realizzato tra le fila teutoniche, mentre Malinovsky ha trasformato il rigore che ha accorcianto le distanze per la formazione di Andriy Shevchenko. Germania, dunque, seconda con 5 punti, a due lunghezze dalla Spagna.

Foto: LaPresse