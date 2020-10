Basket femminile, Serie A1 2020-2021: la Virtus Bologna domina Vigarano, Costa scappa via nell’ultimo quarto con Lucca

Si sono disputati oggi i due anticipi della terza giornata del massimo campionato femminile di basket italiano. In campo una delle leader di classifica, la Virtus Bologna, che liquida senza difficoltà il Vigarano nel pomeriggio, mentre in serata match equilibrato per tre quarti tra Costa Masnaga e Lucca, con le padrone di casa che dominano gli ultimi minuti.

Match senza storia a Bologna, dove le virtussine dominano fin dal primo quarto e non lasciano spazio alle ospiti di provare una rimonta. Nei primi tre minuti e mezzo di partita scappa subito la squadra di casa, che con un gioco da tre punti di Begic e la tripla di Bishop si trova sul 10-0 prima dei primi punti di Vigarano. A cavallo della metà del quarto la Virtus tocca il +13, mentre due canestri della Begic fissano il punteggio sul 21-6. Una tripla di Rosset accorcia il divario, ma l’ultimo canestro dalla distanza di D’Alie chiude i primi 10 minuti sul 28-12. Non cambia la musica nel secondo quarto, con Bologna che incrementa con un parziale iniziale di 9-0, mantiene a lungo il +25 e nella seconda meta del quarto arriva anche a toccare i trenta punti di vantaggio, con Vigarano che solo nel finale accorcia un minimo le distanze e si va al riposo sul 52-23 per la Virtus.

Il secondo tempo è meno pesante nel punteggio per le ospiti, anche perché la Virtus Bologna deve solo amministrare l’ampio vantaggio accumulato nel primo tempo. Nonostante ciò Vigarano non scende mai sotto il -26 e anche il terzo quarto viene vinto dalle bolognesi che vanno all’ultimo riposo avanti 73-40. Quarto fotocopia quello finale, che serve solo alle statistiche e ai tabellini. Così la miglior marcatrice è D’Alie con 18 punti, seguita da Williams e Barberis con 15, ma sono ben 5 le giocatori di Bologna in doppia cifra, con Vigarano che ha nei 14 punti di Tapley la sua miglior realizzatrice. Finisce 95-58 e Virtus Bologna che resta a punteggio pieno, mentre sono tre i ko consecutivi per Vigarano.

Decisamente più equilibrata la sfida serale tra Limonta Costa Masnaga e Gesam Gas e Luce Lucca, con le due formazioni che combattono punto su punto. Partono meglio le toscane, che esordiscono con due triple di Jakubcova e vanno subito avanti 2-9. Poco dopo metà quarto è il canestro dalla distanza di Spreafico a dare il +10 alle ospiti, con Costa Masnaga che prova a ridurre un minimo il gap e si va al primo riposo sul punteggio di 19-27. Padrone di casa che a inizio secondo quarto si portano a -4, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. La tripla di Kovatch dopo quasi 6 minuti riporta Costa Masnaga a una sola lunghezza ed è sempre lei a firmare il pareggio sul 39-39. Parità che resiste fino all’intervallo, dove si va sul 43-43.

Parte nuovamente meglio Lucca nel secondo tempo e le triple di Jakubcova e Spreafico danno il +8 alle ospiti. Questa volta, però, le padrone di casa rispondono subito e prima una tripla e poi un canestro della Jablonowski valgono il controsorpasso. Si gioca punto su punto, con Costa Masnaga al massimo sul +3 e si va all’ultimo riposo con le padrone di casa avanti 58-57. La tripla di Orsili riporta avanti Lucca, che con il canestro di Jakubcova allunga fino al +5. È fallosa la squadra ospite e otto liberi consecutivi riportano le padrone di casa avanti di tre lunghezze. È la resa per Lucca. Arrivano, infatti, i canestri di Villa, Kovatch, N’guessan e Spinelli per un parziale di 19-0 che chiude il discorso. Finisce 84-71 per le padrone di casa che conquistano il primo successo e affiancano proprio Lucca in classifica.

