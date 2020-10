Volley femminile, serie A1 2020-2021 anticipi. Super Monza ferma la corsa di Novara

Si rimescolano le carte all’inseguimento della capolista Conegliano dopo i tre anticipi della quarta giornata di A1 femminile disputati questa sera. Sì ferma dopo due successi consecutivi la corsa dell’Igor Gorgonzola Novara che esce sconfitta 3-1 dal campo di una ritrovata Saugella Monza.

Le brianzole incanalano subito sui binari giusti il match vincendo un primo set tiratissimo ai vantaggi: 26-24. Nel secondo parziale Van Hecke trascina le monzesi al successo (25-21). Reagisce Novara nel terzo parziale e con uno sprint finale risolutivo accorcia le distanze (22-25) ma la Saugella non si fa prendere dal panico, gioca un grande quarto set e si impone 25-20 per il 3-1 finale.

Van Hecke su tutte in casa Monza con 22 punti complessivi. Bene anche Orthmann con 12 punti mentre in casa Novara non sono bastati i 17 punti di Herbots e i 15 di Smarzek.

La Bosca San Bernardo Cuneo si aggiudica un derby infinito contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Una vittoria per 3-2 in rimonta al termine di una vera e propria battaglia per le padrone di casa che si erano imposte 28-26 in un tiratissimo primo set.

L’equilibrio prosegue nei due parziali successivi che vedono il successo 27-25 e 25-23 di Chieri. Nel quarto set Cuneo prende il largo nella parte centrale (17-13) e vince 25-21. Nel tie break Chieri si illude scattando avanti 5-1 ma Cuneo risponde con un break di 7-1 e cambia l’inerzia del set riuscendo a vincere 15-11.

Zachaiou la top scorer con 20 punti per Cuneo che conta anche i 17 punti di Ungureanu e Candi. Per Chieri 25 punti di Grobelna, top scorer del match e 18 punti per Villani.

Tutto facile per la VBC E’PIU’ Casalmaggiore che ha travolto con un secco 3-0 casalingo la Bartoccini Fortinfissi Perugia, reduce dal primo successo stagionale con Cuneo. Risultato mai in discussione e lombarde sempre avanti fin dai primi scambi. Primo set tutto di marca casalinga con Casalmaggiore che si impone con un netto 25-17, nel secondo set qualche segnale di reazione delle umbre che però si fanno distanziare e si arrendono con il punteggio di 25-20. Terzo set molto simile al primo con le lombarde che prendono il largo fin dalle prime battute (12-8) e non si fanno più avvicinare: 25-17.

Rosamaria Montibeller, ex di turno, vera e propria mattatrice dell’incontro con la bellezza di 22 punti in tre set: è lei la Mvp e la top scorer dell’incontro. Dieci punti a testa per Parternio e Melandri in casa Casalmaggiore, mentre nella Bartoccini da segnalare i 12 punti di Ortolani e i 9 di Angeloni.

Foto Simone Contesini