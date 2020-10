Calcio: Mattia Destro positivo al Covid-19. Sale il numero di contagiati del Genoa

Sembra davvero non aver una fine l’elenco dei positivi al Covid-19 all’interno del Genoa. E’ notizia di poco fa che anche l’attaccante Mattia Destro ha contratto il virus, anche se con una carica virale molto bassa. Destro è il dodicesimo giocatore della squadra rossoblu a risultare positivo e a loro si aggiungono anche quattro componenti dello staff.

Il Genoa ha chiesto ed ottenuto il rinvio della partita di campionato contro il Torino. Sul tema della positività di Destro è intervenuto anche il presidente Enrico Preziosi in un intervento a Radio Kiss Kiss: “Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l’aria che c’è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano”.

Foto: LaPresse

Foto: LaPresse